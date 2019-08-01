Гол Комличенко помог "Младе Болеслав" выйти в 3-й отборочный раунд Лиги Европы

"Млада Болеслав" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы обыграла "Ордабасы" со счетом 3:2.
Один из мячей в составе чешской команды забил российский форвард Николай Комличенко. Он реализовал пенальти на 33-й минуте.
Первый матч между командами завершился со счетом 1:1.
Лига Европы
2-й отборочный раунд
"Ордабасы" (Казахстан) – "Млада-Болеслав" (Чехия) – 2:3 (1:2)
Голы: Матейовски, 8 (0:1). Комличенко, 32 – с пенальти (0:2). Щеткин, 45 (1:2). Мешанович, 47 (1:3). Диакате, 56 – с пенальти (2:3).
Судья: Кристофферсен (Дания).
1 августа. Чимкент. Стадион "Kazhimukan Munaytpasov".
Первый матч - 1:1.
"Астана" (Казахстан) - "Санта-Колома" (Андорра) - 4:1 (1:1)
Голы: Пи, 7 (0:1). Сигюрьенссон, 24 - с пенальти (1:1). Томасов, 73 (2:1). Томасов, 79 (3:1). Томасов, 90+4 (4:1).
Судья: Круашвили (Грузия).
1 августа. Нур-Султан. Стадион "Астана Арена".
Первый матч - 0:0.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/qualify/-2/