Гол хавбека «Истанбула» после эффектного обыгрыша защитника: момент дня в Лиге Европы
25 октября 2019, 01:52
Пресс-служба УЕФА опубликовала момент прошедшего игрового дня в Лиге чемпионов. Им стал гол полузащитника «Истанбула» Ирфана Кахведжи в ворота «Вольфсберга» (1:0) на 78-й минуте встречи. 24-летний турок эффектно убрал защитника и прабил в дальний угол ворот.
??? Skill of the Day ???— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 24, 2019
A brilliant solo effort from ?stanbul Ba?ak?ehir's ?rfan Can Kahveci ???#UEL | @UKEnterprise pic.twitter.com/COpQpznBc1
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