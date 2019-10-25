Гол хавбека «Истанбула» после эффектного обыгрыша защитника: момент дня в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА опубликовала момент прошедшего игрового дня в Лиге чемпионов. Им стал гол полузащитника «Истанбула» Ирфана Кахведжи в ворота «Вольфсберга» (1:0) на 78-й минуте встречи. 24-летний турок эффектно убрал защитника и прабил в дальний угол ворот.

??? Skill of the Day ???



A brilliant solo effort from ?stanbul Ba?ak?ehir's ?rfan Can Kahveci ???#UEL | @UKEnterprise pic.twitter.com/COpQpznBc1 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 24, 2019

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