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Гол хавбека «Истанбула» после эффектного обыгрыша защитника: момент дня в Лиге Европы

25 октября 2019, 01:52

Пресс-служба УЕФА опубликовала момент прошедшего игрового дня в Лиге чемпионов. Им стал гол полузащитника «Истанбула» Ирфана Кахведжи в ворота «Вольфсберга» (1:0) на 78-й минуте встречи. 24-летний турок эффектно убрал защитника и прабил в дальний угол ворот.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 3-й тур




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