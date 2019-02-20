Главный тренер "Фенербахче": "Самое плохое для "Зенита" – долгое отсутствие официальных матчей"

Эрсун Янал, который возглавляет соперника "Зенита" по 1/16 финала Лиги Европы, ответил на вопросы журналистов перед игрой в Петербурге.

– В Стамбуле вы сказали, что у "Фенербахче" есть две тактики: на домашнюю игру и выездную. Если дома вы сыграли в атакующий футбол, значит ли это, что завтра будет защитный? – вопрос Яналу.

– У "Зенита", как и у нас, есть свои преимущества. Мы победили в первом матче и во втором должны показать свои сильные стороны сопернику – проявить себя и в обороне, и в атаке.

– Что вы планируете делать, если результат не будет достигнут в первые 30-40 минут?

– Главная задача – забить как можно больше.

– Можно ли сказать, что ваша команда более чем мотивирована в Лиге Европы, с учетом того, что в чемпионате Турции "Фенербахче" выступает не очень ярко?

– У нас есть две задачи, которые не подлежат сомнению. Нам хочется достигнуть успеха везде. Завтра нам будет противостоять лидер российской лиги, и мы хотим обязательно победить.

– Если бы у вас был выбор – пройти "Зенит" в Лиге Европы или победить в понедельник "Бешикташ" – что бы выбрали?

– И то, и другое.

– Вас удивил оборонительный состав "Зенита" в первом матче? Ждете ли вы, что завтра хозяева сыграют в более атакующий футбол?

– У "Зенита" очень хороший состав. Самое плохое для него то, что долгое время были только контрольные матчи и не было официальных.

(Егор Бычков)