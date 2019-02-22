Главный тренер "Фенербахче" пожелал Зениту удачи

Главный тренер "Фенербахче" Эрсун Янал на пресс-конференции после поражения в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Зенитом" (1:3) пожелал сине-бело-голубым удачи.

- Прежде всего хочу пожелать успехов "Зениту", - признался Янал. - В игре мы увидели все свои недостатки. Мы предполагали, что "Зенит" может забить в начале матча. Второй гол был забит так же, как мы ожидали. Нам нужно работать над ошибками, чтобы не допустить их в следующих играх. К сожалению, мы думали, что контролировали ход встречи, но пропустили третий гол. (Гоша Чернов)