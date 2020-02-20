Главный тренер «Бенфики»: «Шахтер» очень хорошо играет в еврокубках, попытаемся показать свою лучшую игру»

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Шахтера». Встреча пройдет 20 февраля и начнется в 20:55 мск.

— Конечно, мы рассчитываем на лучшие результаты, чем те, которые были в предыдущих матчах, — цитирует Лаже официальный сайт УЕФА. — Это не проблема отдельных игроков. Это проблема всего коллектива. Мы будем готовы к матчу. Смотрим лишь вперед и не оборачиваемся назад, чтобы лучше подготовиться к поединку.

В жизни может произойти все. Да, мы потеряли шесть очков в чемпионате Португалии. Но у нас сильный коллектив. В этот сложный момент мы должны показать свою силу. Что касается «Шахтера» — они очень хорошо играют в еврокубках. Будет сложно, но мы попытаемся показать свою лучшую игру.