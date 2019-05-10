Гари Линекер: "Это была сумасшедшая неделя"

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер, который теперь работает экспертом на телевидении, отметил, что неделя получилась безумной. В финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов вышли английские команды.

"Эта неделя была настолько безумной, что итогом стала победа английской команды над немецкой в серии пенальти. Поздравляю, "Челси", - написал Линекер в Твиттере.

Напомним, также на этой неделе "Ливерпуль" разгромил "Барселону", проиграв в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (0:3), в другой встрече "Тоттенхэм" вырвал победу у "Аякса", проигрывая по ходу встречи 0:2, а в 1/2 финала Лиги Европы "Арсенал" переиграл "Валенсию" благодаря хет-трику Пьера-Эмерика Обамеянга, а "Челси"​ по пенальти одолел "Айнтрахт".