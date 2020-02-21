Футболисты «Арсенала» позвали на общекомандное фото мальчика, который растерялся и забыл уйти с поля
10:25
Перед матчем 1/16 финала Лиги Европы между «Олимпиакосом» и «Арсеналом» (0:1) произошел забавный момент.
Один из детей, которые выводили игроков, растерялся и не покинул поле вместе с остальными детьми. Футболисты «Арсенала» увидели его и позвали на общекомандное фото.
Ответный матч между «Арсеналом» и «Олимпиакосом» пройдет в Лондоне 27 февраля.
Little man didn't know where to go so Arsenal included him in the team photo.— Bleacher Report (@BleacherReport) February 20, 2020
So wholesome ? @brfootball pic.twitter.com/iFmHW8pcPD
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...