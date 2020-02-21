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Футболисты «Арсенала» позвали на общекомандное фото мальчика, который растерялся и забыл уйти с поля

10:25
Футболисты «Арсенала». Фото Twitter
Футболисты «Арсенала». Фото Twitter
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Перед матчем 1/16 финала Лиги Европы между «Олимпиакосом» и «Арсеналом» (0:1) произошел забавный момент.

Один из детей, которые выводили игроков, растерялся и не покинул поле вместе с остальными детьми. Футболисты «Арсенала» увидели его и позвали на общекомандное фото.

Ответный матч между «Арсеналом» и «Олимпиакосом» пройдет в Лондоне 27 февраля.

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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