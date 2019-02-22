Фран Соль: "Защитники "Динамо" и, в особенности, вратарь были неподражаемы"

Нападающий киевского "Динамо" Фран Соль после победы над "Олимпиакосом" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (1:0) отметил, что защита сыграла отлично. В первой встрече была зафиксирована ничья (2:2), поэтому в 1/8 финала вышла украинская команда.

- Во втором тайме нам пришлось много обороняться, потому что "Олимпиакосу" ничего не оставалось, кроме как атаковать больше и больше, - цитирует официальный сайт УЕФА Соля. - Но наши защитники и, в особенности, вратарь были неподражаемы. Хочу поздравить их и всех нас с этой победой.