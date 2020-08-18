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Финал Лиги Европы обслужит судейская бригада из Голландии

18 августа 2020, 17:42
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Главным судьей финального матча Лиги Европы, в котором встретятся испанская «Севилья» и итальянский «Интер», назначен голландец Данни Маккели, сообщает сайт УЕФА.

Помогать ему будут лайнсмены Марко Дикс и Хессель Стегстра, ассистентом главного арбитра назначен грек Анастасиос Сидирополус.

Встреча «Севилья» — «Интер» пройдет в Кельне в пятницу, 21 августа. Начало матча в 23.00 (мск).

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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