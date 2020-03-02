Финал Лиги Европы-2021/2022 пройдет в Будапеште

Исполком УЕФА провел рабочую встречу в Амстердаме, по итогам которой стало известно, где пройдут финалы клубных турниров в 2022 и 2023 году. Как сообщает пресс-служба организации, финал Лиги Европы-2021/22 примет обновленная «Пушкаш Арена» в Будапеште, Венгрия.

Этот стадион был построен на месте старой арены с аналогичным названием, проект был сдан в 2019 году. 15 ноября 2019 года стадион был открыт матчем Венгрия — Уругвай (1:2). Обновленная «Пушкаш» Арена вмещает около 68 тысяч человек.