"Фейеноорд" разгромил тбилисское "Динамо", "Заря" сыграла вничью с софийским ЦСКА

Завершились несколько первых матчей третьего отборочного раунда Лиги Европы.

"Фейеноорд" одержал крупную победу в матче с тбилисским "Динамо" (4:0). Софийский ЦСКА завершили матч в столице Болгарии вничью - 1:1. Еще один болгарский клуб "Лудогорец" разгромил ТНС - 5:0.

Лига Европы

3-й отборочный раунд

Первые матчи

"Фейеноорд" (Голландия) - "Динамо Тб" (Грузия) - 4:0 (1:0)

Голы: Синистерра, 43 (1:0). Кобоури, 82 - в свои ворота (2:0). Бергхейс, 85 - с пенальти (3:0). Нарсингх, 88 (4:0).

"Фейеноорд": Фермер, ван дер Хейден, Боттегин, Хапс, Ньивкоп (Гертрейда, 46), Фер, Тапия (Бюргер, 77), Кекджю, Бергхейс, Ларссон, Синистерра (Нарсингх, 72).

Предупреждения: Тапия, 51. Хапс, 68. Шулая, 76.

Удаление: Шулая (Динамо Тб), 89.

Судья: Бойко (Украина).

8 августа. Роттердам. Стадион "Де Кайп"

ЦСКА (Болгария) - "Заря" (Украина) - 1:1 (1:1)

Голы: Эвандру, 13 (1:0). Юрченко, 45+1 (1:1).

Судья: Шерер (Швейцария).

8 августа. София. Стадион "Vasil Levski National Stadium"

"Лудогорец" (Болгария) - "ТНС" (Уэльс) - 5:0 (3:0)

Голы: Харрингтон, 10 - в свои ворота (1:0). Чибота, 28 (2:0). Лукоки, 43 (3:0). Кешеру, 65 (4:0). Моци, 76 (5:0).

Судья: Аврам (Румыния).

8 августа. Разград. Стадион "Ludogorets Arena".

"Локомотив Пл" (Болгария) - "Страсбур" (Франция) - 0:1 (0:1)

Гол: Митрович, 11.

"Страсбур": Селс, Коне, Митрович, Джикю, Ндур, Симакан, Мартен, Сиссоко, Фофана (Лала, 65), Беллегард (Зохи, 83), Да Кошта (Айорк, 76).

Предупреждение: Фофана, 39.

Удаление: Томашевич (Локомотив Пл), 10.

Судья: Пиньейру (Португалия).

8 августа. Пловдив. Стадион "Локомотив".

"Антверпен" (Бельгия) - "Виктория Пл" (Чехия) - 1:0 (1:0)

Гол: Иву Родригеш, 29.

Судья: Мое (Дания).

8 августа. Брюссель. Стадион "Король Бодуэн".

"Маккаби Тель-Авив" (Израиль) - "Судува" (Литва) - 1:2 (0:1)

Голы: Керла, 37 (0:1). Янкаускас, 76 (0:2). Чико Офоэду, 84 (1:2).

Судья: Дойл (Ирландия).

8 августа. Нетания. Стадион "Нетания".

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