Сумасшедший сэйв Акинфеева. Это просто магия
8 ноября 2019, 00:35
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев совершил невероятное спасение в гостевой игре 4-го тура Лиги Европы против «Ференцвароша».
После серии ударов, которые заблокировали армейцы, мяч оказался у игрока венгерской команды на линии вратарской. Его удар оказавшийся на газоне голкипер отбил ногой.
Мега-сейв Игоря Акинфеева ? #ЛигаЕвропы #ФеренцварошЦСКАpic.twitter.com/w6JXQrPwYi— Российская Премьер-Лига (@rfpl) November 7, 2019
Просто посмотрите это инопланетное спасение еще раз. Магическая нога снова в действии после ЧМ-2018.
Нога Игоря Акинфеева в действии ? pic.twitter.com/TBCNNnRwH3— Сборная России (@TeamRussia) November 7, 2019
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