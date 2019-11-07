«Ференцварош» — ЦСКА: стартовые составы команд
7 ноября 2019, 21:37
В матче группового этапа Лиги Европы ЦСКА сыграет на выезде с «Ференцварошем». Стали известны стартовые составы команд.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Ференцварош»: Дибус, Ловренчич, Блажич, Ботка, Чивич, Игнатенко, Харатин, Зубков, Шкварка, Нгуев, Боли.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Обляков, Ахметов, Бийол, Сигурдссон, Влашич, Чалов.
Запасные: Помазун, Сантос, Набабкин, Кучаев, Бистрович, Гогуа, Щенников.
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