Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Федор Чалов: «Футбол наказал ЦСКА»

24 октября 2019, 23:08

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал поражение от «Ференцвароша» в матче группового турнира Лиги Европы (0:1). Единственный мяч армейцы пропустили на 86-й минуте.

— Очень много моментов имели, нужно реализовывать, — сказал Чалов в интервью пресс-службе УЕФА. — На таком уровне много моментов не будет. Футбол нас наказал. И первый, и второй тайм в целом контролировали, но не забиваешь ты — забивают тебе.

ЦСКА — Ференцварош

Дополнительная информация

https://twitter.com/UEFAcom_ru/status/1187459841704333312

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 3-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир