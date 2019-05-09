21:44 9 мая | Футбол — Лига Европы

Фанаты "Валенсии" встречают автобус своей команды. Невероятно

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Болельщики "Валенсии" устроили живой коридор у стадиона "Месталья" для автобуса с командой перед ответным матчем полуфинала Лиги Европы против "Арсенала". Встреча пройдет сегодня, 9 мая, начало – в 22.00 (мск).

Первая встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу лондонцев.

 

 

Валенсия - Арсенал

"Валенсия" – "Арсенал": полуфинал Лиги Европы, онлайн-трансляция, 9 мая, начало – в 22.00 (мск).

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