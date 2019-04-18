Фанат "Бенфики" приехал на матч Лиги Европы не в тот Франкфурт.

Болельщик "Бенфики" Алвару Оливейра допустил роковую ошибку, отправившись на матч 1/4 финала Лиги Европы против "Айнтрахта". Фанат потратил на поездку из Лиссабона 28 часов, после чего осознал, что приехал не в тот Франкфурт. Игра состоится на стадионе "Айнтрахта" во Франкфурте-на-Майне, а болельщик прибыл в 58-тысячный городок Франкфурт-на-Одере. Расстояние между этими городами составляет порядка 600 километров.

Осознав свою ошибку, он выложил в сториз Инстаграма фото с подписью: "Я облажался". Неизвестно, успел ли Оливейра на матч, но, судя по "сториз", два часа назад он находился в Берлине.

Матч "Айнтрахт" - "Бенфика" начнется в 22.00 по московскому времени. В первом матче лиссабонцы выиграли 4:2.