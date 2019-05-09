23:31 9 мая | Футбол — Лига Европы

Езил во время замены показал жест Аршавина. Кого он призвал успокоиться?

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Полузащитник "Арсенала" Месут Езил поднес палец к губам, когда его заменили на 62-й минуте ответного матча полуфинала Лиги Европы против "Валенсии"Встреча проходит на стадионе "Месталья" в Испании.

Вместо 30-летнего немца на поле появился хавбек Генрих Мхитарян.

Бывший российский нападающий "Арсенала" и сборной России, а ныне тренер детской академии "Зенита" Андрей Аршавин праздновал забитые голы с помощью такого жеста, который показал Езил.

 

Валенсия - Арсенал

"Валенсия" – "Арсенал": полуфинал Лиги Европы, онлайн-трансляция

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