"Это была хорошая битва". Жиру - о матче со "Славией"

Форвард "Челси" Оливье Жиру подвел итоги матча со "Славией" (4:3) в 1/4 финала Лиги Европы. По сумме двух матчей команда вышла в полуфинал, где сыграет с "Айнтрахтом".

- Мы хорошо начали матч. Мы были эффективными в атаке и хорошо играли в обороне, - цитирует француза ВВС. - Но после перерыва мы стали играть менее интенсивно. Эта команда никогда не сдается, и последние 10 минут мяч двигался от одной штрафной к другой. Это была хорошая битва. Теперь мы в полуфинале.

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