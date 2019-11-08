«Эспаньол» забил «Лудогорцу» шесть голов, гости с 35-й минуты играли вдевятером

«Эспаньол» в домашнем матче 4-го тура Лиги Европы разгромил «Лудогорец» (6:0). Все шесть голов забили у испанской команды забили разные футболисты.

Гости с 35-й минуты играли вдевятером.

Лига Европы

4-й тур

Группа H

«Эспаньол» (Испания) — «Лудогорец» (Болгария) — 6:0 (3:0)

Голы: Мелендо, 4 (1:0). Лопес, 19 (2:0). Варгас, 36 — с пенальти (3:0). Кампусано, 52 (4:0). Педроса, 73 (5:0). Феррейра, 76 (6:0).

«Эспаньол» (Испания): Диего Лопес, Коршья, Вила, Эспиноса (Педроса, 46), Калеро, Лопес, Гранеро, Мелендо (У Лэй, 72), Поль Лосано, Варгас, Кампусано (Феррейра, 64).

«Лудогорец» (Болгария): Илиев, Терзиев, Недялков, Сисинью, Форстер, Марселинью (Икоко, 21), Баджи, Гуральски, Кешеру (Анисе, 39), Лукоки, Вандерсон (Дяков, 77).

Предупреждения: Гуральски, 25. Баджи, 90. Лукоки, 90+1.

Удаления: Форстер, 12. Гуральски, 35.

Судья: Летексье (Франция).

7 ноября. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион «РКДЭ Стэдиум».

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