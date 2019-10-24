«Селтик» обыграл «Лацио» в матче группового турнира Лиги Европы — 2:1. Победный мяч клуб из Глазго провел на 89-й минуте.

В другой встрече ЧФР с минимальным счетом обыграл «Ренн» — 1:0. На 5-й минуте встречи был удален голкипер французов Эдуар Менди. Вместо него в ворота встал Пепе Боне. В возрасте 16 лет и 254 дней он стал самым молодым голкипером в истории турнира. Всего в матче было удалено три футболиста, игру судила бригада арбитров из России во главе с Алексеем Еськовым.

Лига Европы

Групповой турнир

Группа E

«Селтик» (Шотландия) — «Лацио» (Италия) — 2:1 (0:1)

Голы: Лаццари, 40 (0:1). Кристи, 67 (1:1). Жюльен, 89 (2:1).

«Селтик»: Форстер, Жюльен, Болинголи-Мбомбо (Хэйес, 85), Эльхамед (Биттон, 83), Айер, Браун, Форрест, Макгрегор, Кристи, Эль-Юнусси (Рогич, 66), Эдуар.

«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Баштуш, Вавро, Лукас, Пароло, Милинкович-Савич, Лаццари, Кайседо (Катальди, 85), Корреа (Иммобиле, 73), Хони (Лулич, 69).

Предупреждения: Эль-Юнусси, 62. Баштуш, 77. Жюльен, 77. Катальди, 87. Айер, 90+4.

Судья: Бебек (Хорватия).

24 октября. Глазго. Стадион «Селтик Парк».

«Ренн» (Франция) — ЧФР (Румыния) — 0:1 (0:1)

Гол: Дяк, 9.

Нереализованный пенальти: Ньянг, 28 (вратарь)

«Ренн»: Менди, Морель, А.Траоре, Гнаньон, Мауасса (Леа Силики, 75), Юну, Буриго, Камавинга, Ньянг, Дель Кастильо (Боне, 7), Рафинья (Сьебатше, 80).

ЧФР: Арлаускис, Боли, Камора, Сушич, Буркэ, Дяк, Кулио, Джокович (Пэун, 70), Бордеяну (Хобан, 66), Л.Траоре (Сестор, 84), Омрани.

Предупреждения: Ньянг, 9. Сушич, 17. Рафинья, 23. Мауасса, 51. Арлаускис, 90+1.

Удаления: Менди, 5. Камавинга, 46. Сушич, 82.

Судья: Еськов (Москва).

24 октября. Ренн. Стадион «Роазон Парк».