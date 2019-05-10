Эсекиэль Гарай: "Остались без желаемого финала Лиги Европы, но в воскресенье нас ждет еще один финал"

Защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай после поражения от "Арсенала" в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы (2:4) поблагодарил болельщиков. Также он отметил, что у команды в воскресенье решающий матч в чемпионате Испании в борьбе за попадание в еврокубки.

"Грустный день. Мы отдали все силы с самого начала, но мы остались без желаемого финала. В воскресенье нас ждет еще один финал. Я горжусь этой командой, благодарен людям, которые всегда верили в нас, и людям, которые были с нами в хорошие и плохие времена. Будем бороться до конца", - написал Гарай в Инстаграме.