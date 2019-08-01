Эмин Махмудов: "Не давали "Арсеналу" шансов в атаке"

Капитан "Нефтчи" Эмин Махмудов прокомментировал результат ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против тульского "Арсенала" (3:0).

– Очень хорошо сыграли в обороне. Мы не дали сопернику показать свою игру. При этом, хорошо контратаковали, – приводит слова Махмудова azerisport.com.

– Хотя в начале игры у вас мало что получалось. Пропущенный мяч в дебюте мог многое изменить…

– Могло случиться все, что угодно. Но мы не давали им шансов в атаке.

– В первом тайме в ворота гостей должны были назначать пенальти?

– В моменте с участием Рауфа Алиева мяч слишком близок был к руке, так что не считаю это нарушением правил. Второй эпизод не увидел.

– Защитник "Арсенала" Гиа Григалава уже второй матч спорил с игроками "Нефтчи" и вообще вел себя агрессивно, но в конце с вами довольно тепло пообщался…

– Мы играли в одной команде и я его хорошо знаю. Он эмоциональный человек. А в игре бывает все, что угодно.