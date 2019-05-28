Эмери заявил, что "Арсенал" с самого начала был нацелен на победу в Лиге Европы

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери - о матче с "Челси" в финале Лиги Европы.

- Первоочередная мысль, которую я должен был донести до футболистов в этом сезоне, сводилась к тому, что мы будем бороться за победы во всех турнирах. Когда мы стартовали в Лиге Европы, некоторые футболисты предпочитали играть в премьер-лиге. Хорошо, но это мне решать, кому предоставить отдых, а кому нет, - цитирует Эмери официальный сайт УЕФА. - Я хочу, чтобы вы не думали, что можете не участвовать в матчах на ранней стадии, но придти ко мне с наступлением полуфинала или финала и сказать, что вот он я, готов к игре. В течение всего сезона этому турниру уделялось большое внимание, ставились цели добиться чего-то серьезного.

Лига Европы: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр