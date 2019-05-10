Эден Азар: "Всегда беру на себя ответственность, когда надо"

Полузащитник "Челси" Эден Азар после победы над "Айнтрахтом" в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы отметил, что не боится брать на себя ответственность. Бельгиец завершал серию пенальти.

- Считаю, что мы провели отличный матч, но еврокубковые полуфиналы так просто не выигрываются, - цитирует пресс-служба УЕФА Азара. - Мы выиграли лишь по пенальти, но рады и такой победе. Постараемся завоевать в Баку главный трофей.

Я всегда беру на себя ответственность, когда мне приходится это делать. Мы забили, мы победили, ребята рады, болельщики счастливы. Но турнир еще не закончен. Впереди матч с "Арсеналом". Мы должны показать в Баку качественную игру.