23:15 21 февраля | Футбол — Лига Европы

Дзюба – журналистам: "Извините, не хочу говорить. Вы нас поливаете, поливаете. До свидания"

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба отказался общаться с журналистами после победы в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы над "Фенербахче" (3:1). Питерская команда вышла в 1/8 финала турнира, несмотря на поражение в первой игре со счетом 0:1.

– Извините, не хочу говорить. Вы нас поливаете, поливаете. До свидания, – сказал Дзюба.​ (Егор Бычков)

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 1/16 финала. Матчи "Зенита", "Краснодара" и другие игры
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