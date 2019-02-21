Нападающий "Зенита" Артем Дзюба отказался общаться с журналистами после победы в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы над "Фенербахче" (3:1). Питерская команда вышла в 1/8 финала турнира, несмотря на поражение в первой игре со счетом 0:1.

– Извините, не хочу говорить. Вы нас поливаете, поливаете. До свидания, – сказал Дзюба.​ (Егор Бычков)

Дзюба - журналистам: "Извините, не хочу говорить. Вы нас поливаете, поливаете. До свидания" pic.twitter.com/wBUfLLGisf – Спорт-Экспресс (@sportexpress) 21 февраля 2019 г.

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