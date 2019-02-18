Дзюба - о столкновении Заболотного и манекена: "Просто кайф"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба с юмором оценил столкновение форварда питерцев Антона Заболотного и манекена.

Смешной случай произошел во время тренировки на базе команды в рамках подготовки к ответному матчу 1/16 Лиги Европы против турецкого "Фенербахче".

"До Слёз))))просто Кайф)))", - прокомментировал ситуацию Дзюба.

Ранее полузащитник клуба Роберт Мак в комментариях к этой записи назвал Заболотного футбольным богом, а Эмилиано Ригони поставил несколько веселящихся смайликов с отметкой профиля форварда.

Ответная встреча между "Зенитом" и "Фенербахче" состоится в Санкт-Петербурге 21 февраля. Первый матч закончился со счетом 1:0 в пользу турков.

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