20:18 18 февраля | Футбол — Лига Европы

Дзюба - о столкновении Заболотного и манекена: "Просто кайф"

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба с юмором оценил столкновение форварда питерцев Антона Заболотного и манекена.

Смешной случай произошел во время тренировки на базе команды в рамках подготовки к ответному матчу 1/16 Лиги Европы против турецкого "Фенербахче".

"До Слёз))))просто Кайф)))", - прокомментировал ситуацию Дзюба.

Ранее полузащитник клуба Роберт Мак в комментариях к этой записи назвал Заболотного футбольным богом, а Эмилиано Ригони поставил несколько веселящихся смайликов с отметкой профиля форварда.

Ответная встреча между "Зенитом" и "Фенербахче" состоится в Санкт-Петербурге 21 февраля. Первый матч закончился со счетом 1:0 в пользу турков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

До Слёз))))просто Кайф)))

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 18 Фев 2019 в 8:59 PST

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