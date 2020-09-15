Два игрока БАТЭ заболели коронавирусом перед матчем Лиги Европы
15 сентября 2020, 22:30
БАТЭ сообщил о результатах тестирования на коронавирусную инфекцию в преддверии матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против софийского ЦСКА.
Положительными оказались тесты у футболистов Станислава Драгуна и Игоря Стасевича, информирует сайт клуба.
Матч ЦСКА — БАТЭ пройдет в Софии 17 сентября. Победитель этой пары сыграет в 3-м раунде либо с Б36 (Фарерские острова), либо с «Нью-Сейнтс» (Ирландия).
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