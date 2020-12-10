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Два футболиста «Наполи» заразились коронавирусом перед матчем Лиги Европы

10 декабря 2020, 14:16
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Два футболиста «Наполи» сдали положительные тесты на коронавирус перед матчем 6-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Реал Сосьедада».

Пресс-служба неаполитанского клуба сообщает, что инфекция обнаружена у защитников Эльсеида Хюсая и Амира Ррахмани. Оба игрока находятся дома на самоизоляции до периода, когда они вновь смогут быть протестированы.

Матч «Наполи» — «Реал Сосьедад» состоится сегодня, 10 декабря. Начало — в 20.55 (мск).

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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