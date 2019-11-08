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Два болельщика из РФ остаются под арестом в Венгрии

8 ноября 2019, 12:02
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В Венгрии под арестом остаются двое болельщиков из России, задержанных в преддверии и после матча «Ференцварош» — ЦСКА, информирует пресс-служба российского посольства. Как отмечается, российские дипломаты занимаются их освобождением.

— Под арестом остаются два гражданина России, задержанные в рамках локализации беспорядков в преддверии и после матча ЦСКА -«Ференцварош» 7 ноября. Посольство работает над их скорейшим освобождением, — отмечается в сообщении .

Напомним, ранее стало известно, что полиция задержала несколько российских болельщиков в связи с дракой перед матчем.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 4-й тур




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