Два болельщика из РФ остаются под арестом в Венгрии

В Венгрии под арестом остаются двое болельщиков из России, задержанных в преддверии и после матча «Ференцварош» — ЦСКА, информирует пресс-служба российского посольства. Как отмечается, российские дипломаты занимаются их освобождением.

— Под арестом остаются два гражданина России, задержанные в рамках локализации беспорядков в преддверии и после матча ЦСКА -«Ференцварош» 7 ноября. Посольство работает над их скорейшим освобождением, — отмечается в сообщении .

Напомним, ранее стало известно, что полиция задержала несколько российских болельщиков в связи с дракой перед матчем.