Доэрти заявил, что «Тоттенхэму» было сложно выйти в плей-офф Лиги Европы

Защитник «Тоттенхэма» Мэтт Доэрти после победы над «Антверпеном» в 6-м туре Лиги Европы (2:0) отметил, что у его команды была сложная группа. «Шпоры» заняли первое место, набрав 13 очков и опередив «Антверпен» (12 очков), ЛАСК (10 0чков) и «Лудогорец» (0 очков).

— Это была сложная группа, — цитирует пресс-служба УЕФА Доэрти. — На бумаге люди могли подумать, что у нас будет легкая прогулка, но это было совсем непросто. Мы должны были оставаться профессионалами и иметь правильное отношение. Знали, насколько важна сегодняшняя игра для хорошей жеребьевки.