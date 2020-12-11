«Динамо» Загреб — ЦСКА: все голы матча
Все голы матча шестого тура группового турнира Лиги Европы между загребским «Динамо» и ЦСКА (3:1).
На 28-й минуте Йошко Гвардиол открыл счет.
? Гол Йошко Гвардиола в ворота ЦСКА— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 10, 2020
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Мислав Оршич забил второй мяч на 41-й минуте.
? Мислав Оршич удвоил преимущество хорватской команды в первом тайме— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 10, 2020
? Смотрите Лигу Европы в мультитрансляции на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/4QUpNzQoTs
Лирим Кастрати на 75-й минуте сделал счет крупным.
? Гол Лирима Кастрати в ворота армейцев#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/b93Aq3AczA— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 10, 2020
Один мяч на 77-й минуте отыграл Кристиян Бистрович.
? «Динамо» Загреб пропустило свой первый гол в этом групповом этапе Лиги Европы. Кристиян Бистрович забил в ворота хорватской команды в концовке встречи.#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/3yl42kkabP— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 10, 2020
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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