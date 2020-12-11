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«Динамо» Загреб — ЦСКА: все голы матча

11 декабря 2020, 00:06
«Динамо» — ЦСКА. Фото ФК «Динамо» Загреб.
«Динамо» — ЦСКА. Фото ФК «Динамо» Загреб.

Все голы матча шестого тура группового турнира Лиги Европы между загребским «Динамо» и ЦСКА (3:1).

На 28-й минуте Йошко Гвардиол открыл счет.

Мислав Оршич забил второй мяч на 41-й минуте.

Лирим Кастрати на 75-й минуте сделал счет крупным.


Один мяч на 77-й минуте отыграл Кристиян Бистрович.


Динамо З — ЦСКА

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