«Динамо» Загреб — ЦСКА: стартовые составы команд на матч Лиги Европы
Стали известны стартовые составы команд на матче шестого тура группового этапа Лиги Европы между загребским «Динамо» и ЦСКА.
«Динамо»: Ливакович, Мохаррамми, Теофиль-Катрен, Гвардиол, Леовац, Якич, Адеми, Кастрати, Майер, Оршич, Гавранович.
ЦСКА: Акинфеев, Марадишвили, Дивеев, Васин, Щенников, Обляков, Бистрович, Ахметов, Сигурдссон, Зайнутдинов, Шкурин.
Состав армейцев на финальный европейский матч сезона #ЗагребЦСКА pic.twitter.com/TA2lJUqtsF— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 10, 2020
Матч начнется в 23.00 по московскому времени.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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