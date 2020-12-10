«Динамо» Загреб — ЦСКА: прогноз Сергея Жукова на матч Лиги Европы
Сергей Жуков, солист группы «Руки вверх» и друг вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, поделился ожиданиями от матча армейцев с «Динамо» Загреб в 6-м туре группового турнира Лиги Европы.
— Мне кажется, нет таких футболистов, которые бы играли просто так, выйти поиграть, — сказал «СЭ» Жуков. — Все всегда настроены на победу. Другой вопрос, получается или нет. Я уверен, что они очень хотят порадовать своих поклонников после всей этой череды матчей, которые оставляют за собой кучу вопросов. Пять человек не приехало, но, в любом случае, нужно показывать максимальную игру. Терять уже нечего. Нужно думать только о том, что в первую очередь это ваша профессия и призвание.
Да, Влашич сказал после последней игры, что может выйти второй состав на сегодняшний матч, но кто его знает, посмотрим. Для этого тренер и существует, чтобы думать, как правильно сделать. Тут же не стоит вопрос: «Давайте мы сейчас всем докажем», это тоже неправильно немножко. Глупо, не беречь футболистов, тем более, в такие сложные времена. Молодежь тоже хочет поиграть. Хотя у нас и так команда молодая. Мы всегда верим в победу, поддерживаем.
(Екатерина Звенигородская)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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