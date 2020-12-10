Сергей Жуков, солист группы «Руки вверх» и друг вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, поделился ожиданиями от матча армейцев с «Динамо» Загреб в 6-м туре группового турнира Лиги Европы.

— Мне кажется, нет таких футболистов, которые бы играли просто так, выйти поиграть, — сказал «СЭ» Жуков. — Все всегда настроены на победу. Другой вопрос, получается или нет. Я уверен, что они очень хотят порадовать своих поклонников после всей этой череды матчей, которые оставляют за собой кучу вопросов. Пять человек не приехало, но, в любом случае, нужно показывать максимальную игру. Терять уже нечего. Нужно думать только о том, что в первую очередь это ваша профессия и призвание.

Да, Влашич сказал после последней игры, что может выйти второй состав на сегодняшний матч, но кто его знает, посмотрим. Для этого тренер и существует, чтобы думать, как правильно сделать. Тут же не стоит вопрос: «Давайте мы сейчас всем докажем», это тоже неправильно немножко. Глупо, не беречь футболистов, тем более, в такие сложные времена. Молодежь тоже хочет поиграть. Хотя у нас и так команда молодая. Мы всегда верим в победу, поддерживаем.

(Екатерина Звенигородская)