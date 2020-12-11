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«Динамо» Загреб — ЦСКА: хозяева сделали счет крупным

11 декабря 2020, 00:34
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Загребское «Динамо» забило еще один мяч в ворота ЦСКА в матче Лиги Европы. Гол в активе Лирима Кастрати.

Динамо З — ЦСКА

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Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Матчи ЦСКА




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