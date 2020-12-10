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«Динамо» Загреб — ЦСКА: хозяева открыли счет

10 декабря 2020, 23:31
Йошко Гвардиол. Фото 90min.com.
Йошко Гвардиол. Фото 90min.com.
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Загребское «Динамо» открыло счет в матче Лиги Европы против ЦСКА. На 28-й минуте отличился Йошко Гвардиол.

Счет матча — 1:0 в пользу хорватского клуба. ЦСКА уже потерял шансы выйти в плей-офф. «Динамо» обеспечило себе выход в 1/16 финала.

Динамо З — ЦСКА

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