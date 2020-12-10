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«Динамо» Загреб — ЦСКА: хорватская команда забила второй мяч

10 декабря 2020, 23:43
Мислав Оршич. Фото AFP
Мислав Оршич. Фото AFP
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Загребское «Динамо» забило второй гол в матче Лиги Европы с ЦСКА. На 41-й минуте забил Мислав Оршич.

Счет матча — 2:0 в пользу «Динамо». Хорватская команда уже обеспечила себе выход в плей-офф. Армейцы досрочно потеряли шансы продолжить борьбу в еврокубках.

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