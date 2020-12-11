«Динамо» Загреб — ЦСКА: армейцы отыграли один мяч
ЦСКА сократил отставание от «Динамо» из Загреба в матче группового турнира Лиги Европы. На 75-й минуте хорватская команда забила третий мяч и повела 3:0, а уже через минуту отличился армеец Кристиян Бистрович.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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