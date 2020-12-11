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«Динамо» Загреб — ЦСКА: армейцы отыграли один мяч

11 декабря 2020, 00:41

ЦСКА сократил отставание от «Динамо» из Загреба в матче группового турнира Лиги Европы. На 75-й минуте хорватская команда забила третий мяч и повела 3:0, а уже через минуту отличился армеец Кристиян Бистрович.

Динамо З — ЦСКА

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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