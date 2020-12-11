Обляков: «Неудачная Лига Европы получилась»
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал поражение от «Динамо» из Загреба в групповом турнире Лиги Европы (1:3). Армейцы завершили выступление в еврокубке с тремя ничьими и тремя поражениями.
— Выходим на каждую игру побеждать, но сейчас такая серия, — сказал Обляков в эфире «Матч ТВ». — Где-то не получается, надо прервать ее в следующем матче. Надо выиграть и все. Где-то что-то не получается, и такой неудачный результат.
Было много моментов, такой нефарт не помогал забить, попасть по воротам. Не хватало гола, особенно в домашних матчах. Мы старались, но в целом неудачная Лига Европы получилась.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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