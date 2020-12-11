Гончаренко: «ЦСКА настраивался на победу, но проспал первые 20 минут»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Динамо» из Загреба в Лиге Европы — 1:3. Армейцы завершили выступление в еврокубке с тремя ничьими и тремя поражениями.
— Надо остыть после игры, чтобы подводить в целом европейскую кампанию, — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ». — Ноль побед — не то, что мы планировали и не то, чем надо гордиться. Не хватает нам сил пока играть в таком графике — играть в четверг и воскресенье.
После 0:2 раскрепостились, больше шли вперед. Могли добыть второй гол. В первом тайме не хватало движения.
Перед игрой говорили, что должны быть профессионалами. Ребята настраивались на победу, но так бывает. Проспали первые минут 20, потом уже не могли ничего сделать.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю