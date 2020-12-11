Гончаренко: «ЦСКА настраивался на победу, но проспал первые 20 минут»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Динамо» из Загреба в Лиге Европы — 1:3. Армейцы завершили выступление в еврокубке с тремя ничьими и тремя поражениями.

— Надо остыть после игры, чтобы подводить в целом европейскую кампанию, — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ». — Ноль побед — не то, что мы планировали и не то, чем надо гордиться. Не хватает нам сил пока играть в таком графике — играть в четверг и воскресенье.

После 0:2 раскрепостились, больше шли вперед. Могли добыть второй гол. В первом тайме не хватало движения.

Перед игрой говорили, что должны быть профессионалами. Ребята настраивались на победу, но так бывает. Проспали первые минут 20, потом уже не могли ничего сделать.