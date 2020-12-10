«Динамо» — ЦСКА: видеотрансляция матча Лиги Европы
10 декабря ЦСКА на выезде сыграет с загребским «Динамо» в заключительном матче группового турнира Лиги Европы. Встреча начнется в 23.00 (мск).
Команда Виктора Гончаренко с тремя очками занимает последнее место в турнирной таблице группы K. Москвичи потеряли шансы на выход в плей-офф ЛЕ. «Динамо» — 11 баллов и первая строчка.
Следить за матчем «Динамо» З — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на «Матч ТВ».
Видеотрансляция матча «Динамо» З — ЦСКА
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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