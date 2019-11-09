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Дичайший случай в Лиге Европы! Что теперь сделают с судьей?

13:25
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Сразу две серьезные ошибки допустил арбитр Матей Юг на 71-й минуте матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы «Стандард» — «Айнтрахт» (2:1) после того, как Лаифис у своей штрафной площади сбил Роде.

Словенский судья растерялся. Сначала он вообще не зафиксировал фол, хотя должен был сразу назначить штрафной удар и удалить нарушителя правил за лишение соперника явной возможности забить гол. Вместо этого он продолжил игру и остановил ее, лишь когда получил сигнал от второго ассистента Греги Кордежа.

Затем Югу пришлось потратить некоторое время на выяснение личности сфолившего. Лаифис (34-й номер) ушел в сторону и в дискуссии не участвовал. Внимание рефери почему-то привлек его партнер — Цимирот (8-й номер). Возможно, тот попытался взять вину на себя, предполагая, что арбитр достанет желтую карточку, а для Лаифиса она была бы второй.

В итоге Юг вынес предупреждение Цимироту и никак не наказал Лаифиса, несмотря на протесты игроков гостей. Видеоарбитров в групповом турнире Лиги Европы пока нет. Решение судьи осталось в силе. Интересно, как отреагируют в УЕФА на его вердикт и на действия Цимирота. (Александр Бобров)

Лига Европы: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Стандард Л — Айнтрахт Ф

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