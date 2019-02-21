Денис Черышев: "Готов сыграть на позиции форварда"

Российский нападающий "Валенсии" Денис Черышев поделился ожиданиями от предстоящего ответного домашнего матча против "Селтика"​ в рамках 1/16 финала Лиги Европы, сообщает Mundo Deportivo.

​– Возвращение Гедеша в состав "Валенсии"? Думаю, что это хорошо, когда есть здоровая конкуренция. Безусловно, он поможет нашей команде. И он, и я можем играть на разных позициях, и главное, чтобы мы играли лучше, помогая команде добиваться положительных результатов.

Это правда, что я обычно играю на другой позиции, но в детстве я много раз играл нападающим, и в "Вильярреале" в том числе. Чувствую себя комфортно на позиции форварда, и если моя помощь потребуется, то я готов, – цитирует Черышева Mundo Deportivo.

"Валенсия" – "Селтик": Лига Европы, онлайн-трансляция, 21 февраля, начало – в 20.55 (мск).