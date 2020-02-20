Защитник «Арсенала» Давид Луиз поделился мнением о шансах команды в Лиге Европы в преддверии матча 1/16 финала турнира против «Олимпиакоса».

— Я думаю, что «Арсенал» — достаточно качественная команда для того, чтобы претендовать на победу в Лиге Европы, но мы должны двигаться шаг за шагом, — цитирует Goal.com Давида Луиза. — Будет непросто, «Олимпиакос» — отличная команда, она навязала борьбу «Тоттенхэму» и «Баварии» в Лиге чемпионов. Много раз играл на стадионе «Олимпиакоса», здесь всегда тяжело, так что «Арсеналу» придется как следует постараться.

Матч 1/16 финала Лиги Европы «Олимпиакос» — «Арсенал» состоится в четверг, 20 февраля, начало — в 23.00 по московскому времени.