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Данило Д'Амброзио: «Интер» заслужил победу»

18 августа 2020, 04:27
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Защитник «Интера» Данило Д'Амброзио поделился впечатлениями после победы над «Шахтером» (5:0) в полуфинале Лиги Европы.

«Это заслуженная победа, — цитирует игрока официальный сайт УЕФА. — Все приложили к ней руку. У нас очень сплоченный коллектив. Даже те, кто остался в запасе, здорово поддерживали и внесли свою лепту».

«Интеру» в финальном матче предстоит сыграть с «Севильей». Матч состоится 21 августа в Кельне. Начало в 22.00 по московскому времени.

Интер — Шахтер Д

 

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2030142--internazionale-vs-shakhtar-donetsk/

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