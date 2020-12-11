Далот рассказал, что «Милан» выполнил первую цель на сезон
Защитник «Милана» Диого Далот после победы над «Спартой» в 6-м туре Лиги Европы (1:0) отметил, что команда хотела финишировать первой в группе. Это была первая цель миланцев на этот сезон.
— «Спарта» уже вылетела, но у них все еще было такое же желание, как и у нас, одержать победу, — цитирует пресс-служба УЕФА Далота. — Я думаю, что мы играли хорошо, боролись до конца, получили победу и первое место в группе. Мы знали, что нам нужно приехать сюда и выиграть матч, но нам нужно было дождаться другого результата. «Селтик» выиграл, и «Милан» финишировал первым, что было нашей первой целью в сезоне, и мы ее достигли.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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