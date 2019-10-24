ЦСКА уступил «Ференцварошу» в Москве. Это третье подряд поражение армейцев в Лиге Европы

ЦСКА в домашнем матче Лиги Европы уступил «Ференцварошу» (0:1). Для армейцев это поражение стало третьим подряд на групповом турнире.

Команда Виктора Гончаренко занимает последнее место в группе H.

В другой встрече группы «Эспаньол» в гостях победил «Лудогорец» (1:0).

Лига Европы

Группа H

ЦСКА (Россия) — «Ференцварош» (Венгрия) — 0:1 (0:0)

Гол: Варга, 86.

ЦСКА (Россия): Акинфеев, Магнуссон, Карпов, Дивеев, Мариу Фернандес, Обляков, Ахметов (Лукас Сантос, 75), Влашич, Сигурдссон (Бийол, 80), Кучаев (Бистрович, 61), Чалов.

«Ференцварош» (Венгрия): Дибус, Чивич, Ботка, Блажич, Ловренчич, Шигер, Харатин, Нгуен (Варга, 84), Зубков (Двали, 89), Игнатенко, Боли (Изаэл, 72).

Предупреждения: Шигер, 74. Бистрович, 78. Харатин, 90+2. Магнуссон, 90+2. Игнатенко, 90+2.

Судьи: Орел. Блажей, Кржиж (все — Чехия).

24 октября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

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