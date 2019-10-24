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ЦСКА проиграл в трех домашних матчах подряд

24 октября 2019, 22:49
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Безвыигрышная серия ЦСКА в официальных матчах достигла четырех матчей.

Последний раз армейцы победили 29 сентября — в матче чемпионата России против «Урала» (3:0).

Также подопечные Виктора Гончаренко проиграли три последних домашних матча — «Ростову» (1:3) в премьер-лиге и «Эспаньолу» (0:2) с «Ференцварошем» (0:1) в Лиге Европы. (Денис Аль-Юсифи)

Матчи ЦСКА в октябре

Дата

Турнир

Соперник

Счет

03.10.2019

ЛЕ

Эспаньол (д)

0:2

06.10.2019

ЧР

Ростов (д)

1:3

20.10.2019

ЧР

Уфа (г)

1:1

24.10.2019

ЛЕ

Ференцварош (д)

0:1

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 3-й тур




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