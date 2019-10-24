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ЦСКА проиграл три матча. Наши команды никогда так плохо не начинали Лигу Европы

24 октября 2019, 22:35
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ЦСКА стал третьей российской командой, проигравшей все три стартовых матча группового турнира в еврокубках.

До армейцев с трех неудач начинали «Спартак» и «Локомотив», выступавшие, правда, в более статусном турнире. Красно-белые в провальном сезоне-2002/03 потерпели три сухих поражения, а железнодорожники год назад, забили один гол, а пропустили семь.

Случаи, когда российские клубы проигрывали три стартовых матча группового турнира

Сезон

Клуб

Турнир

Тренер

Матчи

Мячи

2002/03

Спартак

Олег Романцев

ЛЧ

Базель (г) — 0:2, Валенсия (д) — 0:3, Ливерпуль (г) — 0:5

0-10

2018/19

Локомотив

Юрий Семин

ЛЧ

Галатасарай (г) — 0:3, Шальке (д) — 0:1, Порту (г) — 1:3

1-7

2019/20

ЦСКА

Виктор Гончаренко

ЛЕ

Лудогорец (г) — 1:5, Эспаньол (д) — 0:2, Ференцварош (д) — 0:1

1-8

До нынешнего сезона худшим результатом армейцев в первом круге было одно набранное очко в трех розыгрышах Лиги чемпионов. В 1992 году армейцы отобрали очки у «Марселя», в 2007-м — у «Фенербахче», а 2014-м — у «Манчестер Сити».

Худшие старты ЦСКА в групповом турнире еврокубков

Сезон

Турнир

Тренер

Матчи

Очки

Мячи

2019/20

ЛЕ

Виктор Гончаренко

Лудогорец (г) — 1:5, Эспаньол (д) — 0:2, Ференцварош (д) — 0:1

0

1-8

2014/15

ЛЧ

Леонид Слуцкий

Рома (г) — 1:5, Бавария (д) — 0:1, Манчестер Сити (д) — 2:2

1

3-8

2007/08

ЛЧ

Валерий Газзаев

ПСВ (г) — 1:2, Фенербахче (д) — 2:2, Интер (д) — 1:2

1

4-6

1992/93

ЛЧ

Геннадий Костылев

Брюгге (г) — 0:1, Рейнджерс (д) — 0:1, Марсель (д) — 1:1

1

1-3

2016/17

ЛЧ

Леонид Слуцкий

Байер (г) — 2:2, Тоттенхэм (д) — 0:1, Монако (д) — 1:1

2

3-4

«Ференцварош» одержал первую для венгерских команд победу в России. Ранее венгры добивались успеха только на своем поле («Ференцварош», «Бекешчаба» и МТК), но стабильно привозили из России поражения. Выделиться удалось только МТК, добывшему во Владикавказе ничью. (Кирилл Бурдаков)

Матчи российских клубов с венграми в еврокубках

Сезон

Турнир

Стадия

Клуб

Соперник

Матчи

1994/95

КУ

1/32 финала

Текстильщик

Бекешчаба

6:1 (д), 0:1 (г)

1994/95

КК

1/16 финала

ЦСКА

Ференцварош

2:1 (д), 1:2 (пен. — 6:7) (г)

1997/98

КУ

1/32 финала

Алания

МТК

0:3 (г), 1:1 (д)

2000/01

КИ

3-й раунд

Зенит

Татабанья

2:1 (д), 2:1 (г)

2007/08

КИ

2-й раунд

Рубин

Залаэгерсег

3:0 (д), 2:0 (г)

2012/13

ЛЕ

2-й отб.раунд

Анжи

Гонвед

1:0 (д), 4:0 (г)

2014/15

ЛЕ

3-й отб.раунд

Краснодар

Дьешдьер

5:1 (г), 3:0 (д)

2019/20

ЛЕ

Гр.турнир

ЦСКА

Ференцварош

0:1 (д)

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 3-й тур




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