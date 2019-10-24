ЦСКА проиграл три матча. Наши команды никогда так плохо не начинали Лигу Европы

ЦСКА стал третьей российской командой, проигравшей все три стартовых матча группового турнира в еврокубках.

До армейцев с трех неудач начинали «Спартак» и «Локомотив», выступавшие, правда, в более статусном турнире. Красно-белые в провальном сезоне-2002/03 потерпели три сухих поражения, а железнодорожники год назад, забили один гол, а пропустили семь.

Случаи, когда российские клубы проигрывали три стартовых матча группового турнира

Сезон Клуб Турнир Тренер Матчи Мячи 2002/03 Спартак Олег Романцев ЛЧ Базель (г) — 0:2, Валенсия (д) — 0:3, Ливерпуль (г) — 0:5 0-10 2018/19 Локомотив Юрий Семин ЛЧ Галатасарай (г) — 0:3, Шальке (д) — 0:1, Порту (г) — 1:3 1-7 2019/20 ЦСКА Виктор Гончаренко ЛЕ Лудогорец (г) — 1:5, Эспаньол (д) — 0:2, Ференцварош (д) — 0:1 1-8

До нынешнего сезона худшим результатом армейцев в первом круге было одно набранное очко в трех розыгрышах Лиги чемпионов. В 1992 году армейцы отобрали очки у «Марселя», в 2007-м — у «Фенербахче», а 2014-м — у «Манчестер Сити».

Худшие старты ЦСКА в групповом турнире еврокубков

Сезон Турнир Тренер Матчи Очки Мячи 2019/20 ЛЕ Виктор Гончаренко Лудогорец (г) — 1:5, Эспаньол (д) — 0:2, Ференцварош (д) — 0:1 0 1-8 2014/15 ЛЧ Леонид Слуцкий Рома (г) — 1:5, Бавария (д) — 0:1, Манчестер Сити (д) — 2:2 1 3-8 2007/08 ЛЧ Валерий Газзаев ПСВ (г) — 1:2, Фенербахче (д) — 2:2, Интер (д) — 1:2 1 4-6 1992/93 ЛЧ Геннадий Костылев Брюгге (г) — 0:1, Рейнджерс (д) — 0:1, Марсель (д) — 1:1 1 1-3 2016/17 ЛЧ Леонид Слуцкий Байер (г) — 2:2, Тоттенхэм (д) — 0:1, Монако (д) — 1:1 2 3-4

«Ференцварош» одержал первую для венгерских команд победу в России. Ранее венгры добивались успеха только на своем поле («Ференцварош», «Бекешчаба» и МТК), но стабильно привозили из России поражения. Выделиться удалось только МТК, добывшему во Владикавказе ничью. (Кирилл Бурдаков)

Матчи российских клубов с венграми в еврокубках

Сезон Турнир Стадия Клуб Соперник Матчи 1994/95 КУ 1/32 финала Текстильщик Бекешчаба 6:1 (д), 0:1 (г) 1994/95 КК 1/16 финала ЦСКА Ференцварош 2:1 (д), 1:2 (пен. — 6:7) (г) 1997/98 КУ 1/32 финала Алания МТК 0:3 (г), 1:1 (д) 2000/01 КИ 3-й раунд Зенит Татабанья 2:1 (д), 2:1 (г) 2007/08 КИ 2-й раунд Рубин Залаэгерсег 3:0 (д), 2:0 (г) 2012/13 ЛЕ 2-й отб.раунд Анжи Гонвед 1:0 (д), 4:0 (г) 2014/15 ЛЕ 3-й отб.раунд Краснодар Дьешдьер 5:1 (г), 3:0 (д) 2019/20 ЛЕ Гр.турнир ЦСКА Ференцварош 0:1 (д)

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