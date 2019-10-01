ЦСКА поздравил Ласицкене. Чемпионка пожелала удачи армейцам в матче с «Эспаньолом»

ЦСКА в своем официальном Instagram поздравил Марию Ласицкене с завоеванием третьего титула чемпионки мира в Дохе. А в ответ спортсменка пожелала армейцам удачи в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы с «Эспаньолом».

Россиянка вошла в историю как единственная, кому удалось победить на трех чемпионатах мира в прыжках в высоту.

Матч ЦСКА — «Эспаньол» состоится 3 октября. Начало встречи в 19.55 по московскому времени.

Чемпионат мира по легкой атлетике: новости и статьи, расписание, обзоры

Лига Европы: расписание и результаты матчей