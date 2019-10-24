«Ференцварош» открыл счет в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы против ЦСКА. Гол на 86-й минуте забил нападающий Роланд Варга. Результативный пас на счету форварда Александра Зубкова.

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